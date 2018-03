Der 13-Jährige landet nicht beim IS sondern in türkischem Erwachsenengefängnis

Der Junge lebte getrennt von seiner Mutter, in einer speziellen Einrichtung in München. Seit 2013 ließ er sich von seiner Tante zunehmend radikalisieren – so verteilte der 13-Jährige unter anderem auch den Koran auf der Straße. Ende Juli 2015 fasste die Frau dann den Entschluss, mit ihrem Neffen und ihrem geistig behinderten Sohn in die IS-Hochburg Raqqa zu reisen. Nach eigenen Angaben wollte die 34-Jährige in Mossul einen Mann heiraten, den sie bisher nur über einen Chat kannte.