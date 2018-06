München - Weil er eine Videokamera auf das Nachbargrundstück richtete und mit dieser teilweise Fotos aufnahm, verurteilte das Amtsgericht München am 11. November 2017 einen Mann aus Ottobrunn. Sollte er die Kamera weiter an der Stelle lassen und das fremde Grundstück filmen, wäre ein Ordnungsgeld oder ersatzweise eine Ordnungshaft fällig. Daneben muss er die Gerichtskosten in Höhe von 2.600 Euro tragen.