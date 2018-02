Kalbsleber ist kein Obst

Der 58-Jährige war im Dezember des vergangenen Jahres in einem Supermarkt in Haidhausen festgehalten worden, nachdem er unmittelbar zuvor bereits zum vierten Mal in dem Monat Kalbsleber in eine Obsttüte umgepackt und diese dann an der Selbstbedienungskasse als billigeres Obstprodukt abgewogen und zu dem günstigeren Preis bezahlt hatte. Die Kalbslebern hatten jeweils einen Wert von 13 bis 47 Euro.