Ein Polizist hatte den 34-Jährigen am Montag in einem Rettungswagen am Riemer See beobachtet. Der Hund des 34-Jährigen saß dabei mit im Wagen. Ein eklatanter Verstoß gegen die strengen Hygienevorschriften. Der Polizist beobachtete, wie der Münchner in Einsatzkleidung mit seinem Hund am See Gassi ging.