Keine Hochwasserwarnung mehr für München

Der Hochwassernachrichtendienst Bayern hat derweil seine Warnmeldung für München und den Landkreis aufgehoben. In der Nacht war noch davon ausgegangen worden, dass die Meldestufe eins (von vier) erreicht werden könne. Allerdings führt die Isar aufgrund des Dauerregens und des Tauwetters in den Bergen noch sehr viel Wasser, einige Uferbereiche sind überschwemmt.

Sturm-Probleme in ganz Bayern

Natürlich war nicht nur München vom Sturm betroffen, in ganz Bayern hatten die Einsatzkräfte in der Nacht auf Dienstag sowie am Dienstagmorgen zu tun. So waren am Morgen die Bundesstraße 16 bei Ingolstadt und die Staatsstraße 2020 im Bereich Neu-Ulm (Landkreis Neu-Ulm) gesperrt, wie Polizeisprecher in Oberbayern und Schwaben mitteilten. Größere Straßen waren nicht beeinträchtigt. Hauptsächlich konnten Bäume, Verkehrszeichen oder Bauzäune dem Wind nicht standhalten und sind auf Straßen gestürzt, hieß es von den Polizeieinsatzzentralen in ganz Bayern. In den meisten Regionen seien aber mehr Einsätze erwartet worden.

Im nördlichen Bayern hätten nasse Straßen zu kleineren Verkehrsunfällen geführt, sagte die Polizei in Unterfranken. Verletzte gab es dabei nicht. Westlich von Augsburg traten zwei Flüsse (Zusam und Schmutter) über die Ufer und überfluteten zwei kleinere Straßen.

