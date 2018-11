Amokspiel, Die Kanzlei, ... TV-Tipps am Dienstag

20:15 Uhr, RTL, Das Arm Reich Experiment, Doku

In der zweiteiligen Dokumentation mit Ilka Bessin wagen jetzt vier Familien ein ganz besonderes Experiment: Je eine reiche und eine arme Familie taucht für einige Tage in das Leben der anderen ein. Sie wohnen in deren Haus, leben deren Alltag. In der anschließenden Talkrunde werden Ausschnitte aus der Doku mit allen Beteiligten diskutiert. Ilka Bessin liegt das Thema Armut aufgrund ihrer eigenen Vergangenheit besonders am Herzen. Die 46-Jährige war vor ihrer Bühnenkarriere als "Cindy aus Marzahn" selbst jahrelang arbeitslos. Sie will den Menschen eine Stimme geben, die sonst kein Gehör finden.