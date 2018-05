Amalfi-Zitronen, Bio-Eier und mehr Meghan und Harry: Ihre royale Hochzeitstorte bricht mit der Tradition

In weniger als 24 Stunden geben sich Meghan Markle (36) und Prinz Harry (33) auf Schloss Windsor das Jawort. Die Vorbereitungen laufen naturgemäß auf Hochtouren. So gab der Kensington Palast via Twitter bekannt, dass die royale Hochzeitstorte bereits im Buckingham Palast zubereitet werde und lieferte einen ersten Blick auf die Kreation. Zudem wurden auch alle Zutaten veröffentlicht. Doch einige Überraschungen behält sich Bäckerin Claire Ptak offenbar noch vor.