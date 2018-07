Wer doch am Wochenende fahren will oder muss, sollte entweder ganz früh am Morgen starten – also zwischen 3 und 4 Uhr – oder die Anreise auf den Nachmittag beziehungsweise in die Abendstunden verlegen.

Wer doch direkt in einen Stau hineinrollt, überlegt oft, von der Autobahn abzufahren. Doch das hat laut Vogler selten Sinn: "Nur bei einer Vollsperrung – also wenn ich sehe, hier geht in der nächsten Stunde gar nichts mehr – würde ich das empfehlen.“" Noch besser sei es, in dieser Zeit einfach eine Pause zu machen.

Da viele ein Navigationsgerät hätten, das allen die gleiche Umleitung empfiehlt, drohe beim Abfahren die Gefahr, dass man "vom Stau in den Stau" geraten könne. Und, auch wenn es besonders bei langer Wartezeit und Hitze schwer fällt: Menschen außerhalb von Autos haben auch bei Stau auf der Autobahn nichts zu suchen.

Vignette für Österreich digital kaufen - das spart Zeit

Damit für die Reisenden nach Österreich zumindest der Kauf der Autobahn-Vignette etwas stressfreier verläuft, kann man diese ab sofort auch digital kaufen – entweder in den ADAC Geschäftsstellen und Reisebüros oder auf www.asfinag.at. Man registriert sich, bezahlt und das Kennzeichen wird automatisch erkannt.

Beim ADAC-Kauf ist sie sofort gültig, beim Kauf über die Asfinag muss das Rücktrittsrecht beachtet werden – sie ist also erst ab dem 18. Tag nach dem Kauf gültig. Das sollte man bei der Planung berücksichtigen. Die digitale Vignette ist kennzeichengebunden, es gelten die gleichen Zeiträume (zehn Tage, zwei Monate oder ein Jahr) und die gleichen Kosten.