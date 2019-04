Am Flughafen allerdings blieb das Chaos vorerst aus.



Mehr als 150 000 Passagiere erwartete der Münchner Flughafen am letzten Schultag. Doch alles lief ganz moderat ab – zumindest bis zum Nachmittag: Kein Gedränge in den beiden Terminals, überschaubare Schlangen vor den Sicherheitskontrollen, gelassene Bundespolizisten, die wenig zu tun hatten.