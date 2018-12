Zweifelten Sie auch mal?

Nach dem ersten Versuch 2014, der wegen einer Eislawine scheiterte, hatte ich schon 150.000 Euro in den Sand gesetzt. Dann bist du wieder acht Wochen von deiner Familie und deinem Beruf weg – eine Katastrophe. 2015 mussten wir wegen einem Erdbeben wieder umkehren. Da habe ich den Everest sinnbildlich in den Keller gestellt. Ich wollte nicht mehr. 2016 habe ich andere Sachen gemacht, war in der Antarktis und in Madagaskar. Und dann kam wieder diese verdammte Sehnsucht. Der kleine Andy in mir, der vielleicht sechs Jahre alt und sehr emotional ist, hat mir auf den Tisch geklopft und gesagt: "Jetzt müssen wir mal wieder was Gscheits machen."

Wie war der Moment dann 2017 auf dem Everest-Gipfel?

Ich habe den Gedanken daran bis 100 Meter unterm Gipfel nicht zugelassen. Auf 8750 Höhenmetern habe ich den Wolfgang umarmt, wir hatten alle Tränen in den Augen. Dann habe ich gesagt: "Jetzt ist bitte Schluss, Männer, wir müssen noch heimkommen." Von da an haben wir nur noch rational gearbeitet, standen völlig teilnahmslos am Gipfel. Man hat richtig gespürt, dass wir am weitest entfernten Punkt dieses Planeten waren und wie fernab das Leben dort ist. Es war so bockig, zugig, krausig und schräg, du hast nicht sitzen und nicht stehen können. Ich dachte nur: "Ab jetzt zählt’s, ob du heimkommst oder nicht." So richtige Freude kam erst Wochen später zuhause auf.

Hat Sie Ihre Tour zur Spitze des Planeten näher an Gott gebracht?

Ich bin mir bewusst, dass meine Instanz nicht die letzte ist und es da noch andere gibt. 2014 sind bei dem Unglück 16 Sherpas gestorben, 2015 gab es bei dem Erdbeben über 9000 Tote, und 2017 ist während meines Aufstiegs mein eigener Vater zu Hause verstorben. Der Everest war immer die Brücke zwischen Leben und Tod. Du hast den Tod da oben einfach gespürt und dass der Everest rein physikalisch der Übergang von der Erde zum Himmel ist. Ich habe noch nie den Sonnenaufgang so erlebt wie dort, diese Strahlung und Wärme, diesen Grat zwischen Licht und Schatten, Tag und Nacht.

Der Tod Ihres Vaters war sicher ein schwieriger Moment.

Absolut. Als mir meine Sabine das am Satellitentelefon mitteilte, habe ich zum ersten Mal in meinem Leben keinen Weg gesehen, war komplett blind. Meine Mutter hat mir dann am Telefon gesagt: "Wenn du jetzt heimgehst, stirbt auch der Weg, auf den wir dich geschickt haben. Der verläuft doch auf die vertikale Spitze dieses Planeten. Und dein Vater steigt jetzt mit dir auf den Gipfel." Im Nachhinein könnte ich mir keinen besseren Ort vorstellen, um von ihm Abschied zu nehmen und kann seinen Tod nun positiv mit meinem Gipfelgang am Mount Everest verknüpfen