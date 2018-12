Am späten Freitagabend Ehemaliger US-Präsident George H.W. Bush gestorben

Der 41. Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika ist tot. George H. W. Bush (1924 - 2018, "My Life in Letters and Other Writings") ist am Freitagabend gegen 22:10 Uhr (Ortszeit) verstorben, wie sein Sprecher Jim McGrath erklärt hat. Der Ex-US-Präsident wurde 94 Jahre alt. Der Tod von Bush kommt etwas weniger als acht Monate nach dem Ableben seiner Frau Barbara. Die ehemalige First Lady war am 17. April im Alter von 92 Jahren verschieden.