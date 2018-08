Am Sonntag heißt es Abschied nehmen Drama in der "Lindenstraße": Warum muss Hans Beimer sterben?

Zwar sieht Vater Beimer aus wie ein Biedermann, was er ja auch ist, doch in ihm schlummern Abgründe. Bereits 1988 verliebt er sich in die junge Nachbarin Anna Ziegler (Irene Fischer); er lässt seine "Taube", Mutter Beimer, und die drei Kinder Marion, Klaus und Benny im Stich und heiratet die Neue. Da ist die "Lindenstraße"-Community erstmal entsetzt.

Joachim H. Luger will zu neuen Ufern aufbrechen

Nun also der wohlverdiente Serientod des Papa Beimer. Er wurde im Frühjahr beschlossen, als Joachim H. Luger seinen Ausstieg verkündete. Schließlich habe er auch noch ein Leben: "Im Oktober werde ich 75 Jahre alt und da möchte ich noch einmal Neues wagen, einfach freier in meinen Möglichkeiten und Entscheidungen sein, mehr Theater spielen oder vielleicht auch in andere Rollenfiguren schlüpfen. Und ich möchte gern mehr Zeit für meine Frau, meine Kinder und Enkelkinder haben. Wenn ich zu neuen Ufern aufbreche, dann meine ich damit auch, dass ich meiner Segel-Leidenschaft mehr nachgehen kann."

Der Schritt, sich nach über drei Jahrzehnten von der Figur Hans Beimer, von dem "sehr vertrauten" Ensemble und Team zu verabschieden, sei ihm nicht leichtgefallen. "Die 'Lindenstraße' war wie eine zweite Familie für mich, ich habe mich immer sehr aufgehoben gefühlt."

"Die Ruhe nach dem Sturm"

Allerdings mag er nicht verraten, wie und warum Vater Beimer, der gerade für den Jakobsweg trainiert, aus dem Leben scheidet. Zwar hatte er in der letzten Folge schon mit schlimmen Bewegungsstörungen zu kämpfen, Dr. Brooks bescheinigt ihm aber insgesamt eine "Top-Konstitution". Am Ende sieht man Beimer mit seiner Anna glücklich vereint, er bedankt sich bei ihr "für alles" mit einem liebevollen Kuss. Statt Abschied ins Jakobsweg-Abenteuer steht den beiden aber der Abschied für immer bevor...

Auch der verantwortliche Sender WDR macht ein großes Geheimnis um den Tod von Beimer. In einer Pressemitteilung heißt es lediglich, dass in der Folge "Die Ruhe nach dem Sturm" Hans im Wald ist und Helga ihn suchen geht. Mittlerweile ist Hans aber wieder zu Hause und sucht nun seinerseits Helga im Wald. Schließlich sind alle - auch Klaus, Andy und Anna - im Wald und suchen einander. Wie dem auch sei: "Die Situation gerät außer Kontrolle", verspricht der Pressetext.

So schwurbelt sich die Dramatik in qualvolle Höhen, am Ende ist Hans nicht mehr, und alle weinen. Er ist der 45. "Lindenstraße"-Tote seit 1985. Fortsetzung folgt.