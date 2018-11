Am Set von "Transformers" Also doch! Megan Fox bestätigt Romanze mit Shia LaBeouf

"Ich liebe ihn"

Die Schauspielerin war in der US-Show "Watch What Happens Live with Andy Cohen" zu Gast und spielte mit Moderator Andy Cohen (50) "Plead the Fifth". Er stellte Fox drei heikle Fragen, bei einer konnte sie die Antwort verweigern. Als er die heute 32-Jährige fragte, wie sie ihre damalige Beziehung zu Shia LaBeouf bezeichnen würde, antwortete Fox: "Ich würde bestätigen, dass es romantisch war". Zudem fügte sie an: "Ich liebe ihn." Diesen Umstand habe sie nie verschwiegen. Cohen hakte nach: "Es war also eine Romanze am Set, die danach nicht weiterging?" Darauf entgegnete Fox schlicht: "Ja".