Die CSU schwärmt in ihrem Antrag von Keith Haring, der für seine Werke in der New Yorker U-Bahn in den 80er-Jahren berühmt wurde. Haring schuf von 1980 bis 1985 bis zu 30 "Subway Drawings" am Tag. Schätzungen gehen von insgesamt zu 10.000 Werken im U-Bahn-Netz aus. "Er gab seinen Werken keinen Titel, um jedem Betrachter die Möglichkeit der eigenen Interpretation zu ermöglichen", so die CSU. "Für die Fahrgäste böte dies sicherlich eine gelungene Abwechslung vom üblichen Baustellen-Look", heißt es. "Hinsichtlich der Sicherheitsaspekte müssten die Künstler teilweise nach Betriebsschluss arbeiten, was aber auch wieder den Vorteil hat, dass die Fahrgäste am Morgen das Ergebnis entdecken können."