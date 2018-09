Am Samstag startet das Oktoberfest Der Wiesn-Guide 2018: Welche Schuhe passen zum Dirndl?

Am Samstag startet in München das Oktoberfest. Und während es für viele Damen klar ist, dass sie für den sehnsüchtig erwarteten Besuch auf der Wiesn in ein Dirndl schlüpfen, ist es für die meisten umso unklarer, welche Schuhe zur traditionellen Tracht die beste Wahl sind. Pumps, Ballerinas oder gar Sneaker? Was ist erlaubt? Und was geht auf keinen Fall? Zwei Experten bringen Licht ins Dunkel.