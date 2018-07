München - Bisher gibt es das monströs-bombastische Feuerwerk nur in den Köpfen einiger Menschen – und auf dem Computer. Weil der Höhepunkt der Veranstaltung „Sommernachtstraum“ im Olympiapark am Samstag nämlich an sich sehr diffizil ist, wird er mit einer Software geplant – schließlich soll es nicht nur pfeifen und Funken sprühen, sondern Funkengemälde in den Himmel malen, synchron zu klassischer und zeitgenössischer Musik.