Fürstenfeldbruck - Erst zierte das Werbeplakat eine drei mal drei Meter große Werbetafel, dann wurde es im Gleisbett am Bahnhof in Türkenfeld zur Gefahr: Bislang unbekannte Täter haben das Plakat in der Nacht zum Sonntag mit einem Spachtel abgeschabt und anschließend ins Gleis Richtung München-Geltendorf geworfen. Aus diesem Grund musste eine Zugführerin gegen 0.30 Uhr mit dem Regionalzug Alex 84148 eine Vollbremsung hinlegen. Dennoch kam der Zug nicht rechtzeitig zum stehen und überrrollte das riesige Plakat.