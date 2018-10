Dachau - Gegen 13.20 Uhr war ein 22-jähriger Mann am vergangenen Montag in der S2 Richtung Petershausen ohne gültigen Fahrschein unterwegs. Da der im Landkreis Pfaffenhofen lebende Mann bei einer Fahrkarten-Kontrolle auch keinen Ausweis vorlegen konnte, stieg er am Banhof Dachau gemeinsam mit den Kontrolleuren aus.