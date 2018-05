Am Rande der Filmfestspiele von Cannes Salma Hayek fordert mehr Geld für Frauen - mit Hilfe der Männer

Frauen bekommen in Hollywood im Schnitt wesentlich weniger Gage als ihre männlichen Kollegen. Dieser Umstand ist nun ganz aktuell im Zuge der "Time's Up"-Bewegung nicht nur auf dem Prüfstand, sondern soll so schnell wie möglich der Vergangenheit angehören. Jetzt meldete sich Schauspielerin Salma Hayek (51, "Frida") am Rande der Filmfestspiele von Cannes zu diesem Thema zu Wort. Wie unter anderem die britische Zeitung "The Guardian" berichtet, sollen ihrer Meinung nach auch die Männer ihren Teil dazu beitragen, um diese Ungerechtigkeit zu verbannen.