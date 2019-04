Anlass ist ein Plakat mit der Aufschrift "Reserviert für Volksverräter" mit einer Zelle aus der NS-Zeit, welches am Dienstag am Platz der Opfer des Nationalsozialismus angebracht war. "Das Plakat impliziert, dass an diesem Ort Menschen aufgehängt werden sollen, die nicht in das Weltbild von Neonazis passen. Ich habe daher Anzeige wegen Volksverhetzung bei der Münchner Staatsanwaltschaft erstattet", so Krause.