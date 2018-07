München - Die Deutsche Bahn schließt nicht aus, dass es am Münchner Hauptbahnhof in der Zukunft eine Lande- und Startfläche für Flugtaxis geben könnte. Zuvor hatte die CSU einen entsprechenden Antrag im Stadtrat gestellt. Demnach soll die Deutsche Bahn gebeten werden, in der Planung des neuen Hauptbahnhofgebäudes eine Start- und Landefläche für Flugtaxis zu berücksichtigen.