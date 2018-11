Haftstrafe für den Angreifer

Ein Richter erließ Haftbefehl wegen Wiederholungsgefahr. Ein zweiter Sexualstraftäter wurde am Wochenende in Pasing erwischt. Der 30-Jährige hatte am frühen Samstagmorgen versucht, im Manzinger Park eine 19-Jährige in ein Gebüsch zu zerren und sie zu vergewaltigen. Die Frau wehrte sich und rief die Polizei.