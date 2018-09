Nach Hause muss er an den Tegernsee fahren, wo er herkommt und nie ganz weggekommen ist. Zwar hat er bei Käfer in München gelernt, doch dann viele Jahre in der gehobenen Gastronomie am Tegernsee gearbeitet. 2015 wurde er mit seinem Showroom (5 Gänge: 115 Euro) in der Au mit einem Michelin-Stern ausgezeichnet, den er bis heute hält.