Auch Bauarbeiten in Moosach

Die Bahn nutzt diese Streckensperrung aber auch, um auch im Bahnhof Moosach einige Weichen auszutauschen und einige Wartungsarbeiten an den Schienen durchzuführen, teilt die Bahn mit. Für wenige Tage, vom späten Donnerstagabend, 16. August, etwa 22 Uhr, bis zum Betriebssschluss am Sonntag, 19. August, wird darum auch die S1 zwischen München-Laim und Feldmoching durch Busse ersetzt.

Die SEV-Haltestellen befinden sich in Laim an der Wotanstraße/Ecke Winfriedstraße und in Feldmoching an der Raheinstraße. Achtung! Die bahn weist darauf hin, dass Rollstühle oder Kinderwagen werden in den SEV-Bussen mitgenommen werden, Fahrräder jedoch nicht.