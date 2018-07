Am Kanada-Tag Premierminister rettet Schauspieler Daniel "Dan" Levy aus dem Aufzug

Was für eine Geschichte! Der kanadische Schauspieler Daniel "Dan" Levy (34, "Schitts Creek") steckte am Sonntag beinahe zwei Stunden lang im Aufzug fest. Über seine missliche Lage informierte er zuerst seine Twitter-Gemeinde: "Derzeit in einem Aufzug gefangen. Ausgeschaltet, nicht so lustig", schrieb er.