Düstere Erinnerungen an Unterföhring kommen hoch

Düstere Erinnerungen an den Juni 2017 kommen hoch: Alexander B. entreißt einem Beamten in Unterföhring die Pistole und verletzt dessen Kollegin damit lebensgefährlich. Am Hauptbahnhof bleibt die Katastrophe am Samstag glücklicherweise aus – die Beamten können verhindern, dass der Angreifer an die Waffe kommt.