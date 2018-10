Am Freitagabend wird der Gewinner gekürt Showdown bei "X Factor": Das sind die Finalisten

EES & the Yes-Ja! Band

Hinter dem Künstlernamen EES verbirgt sich der Deutsch-Namibier Eric Sell, der 1983 in Windhoek geboren wurde und 2004 nach Köln zog, um seine Musikkarriere voranzutreiben. Vor neun Jahren hat er sich mit der Yes-Ja!Band aus Namibia zusammengetan und wurde direkt von der außergewöhnlichen Musikrichtung "South-African Kwaito" in den Bann gezogen. Der Begriff "Kwaito" besteht aus den beiden afrikanischen Wörtern "Kwait", was übersetzt "angesagt" bedeutet und "To", was für "Township" steht. Sinngemäß handelt es sich bei der Musik somit um angesagte Dinge aus den Schwarzenvierteln großer Städte in Afrika. Die Musik ist eine Mischung aus Afro-Pop, Reggae, Hip-Hop und House und hat laut Eric Sell solch eine Lebensenergie, dass es schade wäre, diese Musik in Deutschland nicht publik zu machen. In Afrika ist EES bereits ein bekannter Musiker, hat 45 Musikvideos gedreht und mehrere Preise gewonnen. Unter der Leitung von Jennifer Weist schaffte EES es in der Kategorie "Bands und Gruppen" gemeinsam mit seinen Partnern ins Finale.