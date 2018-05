Pfingstferien: Hochbetrieb am Flughafen München

Am Münchner Flughafen werden am Freitag mehr als 150.000 Passagiere erwartet. Das seien mindestens 30.000 mehr als an einem normalen Freitag, sagte ein Sprecher. Bis zum Ende der Ferien in gut zwei Wochen rechnet Bayerns größter Airport mit rund 2,3 Millionen Fluggästen.