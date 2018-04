Seine Partnerin war die beste

"Danke an alle, die an uns geglaubt haben", schreibt Chakall unter anderem bei Instagram. "Danke an RTL, an Seapoint [Anm. d. Red.: Die Produktionsfirma hinter "Let's Dance"] und an Marta Arndt - die beste Tänzerin der Welt." Die Profitänzerin hatte in den Jahren zuvor unter anderem auch mit Jörg Draeger (72) und Lars Riedel (50) an der Show teilgenommen. In einem begleitenden Videoclip bedankt sich Chakall noch einmal - bei allen, die für ihn angerufen haben und dafür, dass er es bis in die vierte Folge geschafft hat. Vor ihm waren Heiko Lochmann (18) von den "Lochis", Schauspielerin Tina Ruland (51) und "Bachelorette" Jessica Paszka (27) ausgeschieden.