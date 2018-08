Am Freitag am Tegernsee Cathy Hummels: So stylisch war die Tauffeier für Söhnchen Ludwig

Am Freitag war für Cathy (30) und Mats Hummels (29) ein ganz besonderer Tag. Denn am bayerischen Tegernsee wurde ihr erstes gemeinsames Kind Ludwig getauft. Auf Instagram ließ die stolze Mama ihre Follower an den Feierlichkeiten teilhaben. "Ein ganz besonderer Tag für meinen kleinen Wal... Let's get the party started", kündigte sie mit einem Foto an, um dann mit weiteren Posts und in ihrer Story noch mehr Details zur Taufe zu verraten.