Wie die "Katze" weiter verrät, sitzt sie einfach liebend gerne am Boden. Das sei schon als Kind gewesen. Und weiter: "PS. Nee, ich weine nicht... ich glotze auf mein Handy." So viel Bodenständigkeit kommt bei den Followern sehr gut an. "Hätte dir mit Sicherheit nen Euro zugesteckt", kommentiert ein Fan. Die Katzenberger beweist Humor und antwortet: "Und ich hätte mir einen Cheeseburger davon geholt."