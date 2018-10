Bis dahin will sie den Uralt-Rekord von Ingemar Stenmark brechen. Die schwedische Ski-Legende der 1970er und 1980er Jahre feierte 86 Weltcup-Siege. Vonn kommt bisher auf 82. Mindestens fünf Siege will die zweifache Weltmeisterin in den kommenden Monaten also noch schaffen.