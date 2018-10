Am Donnerstag läuft ihre letzte Folge Larissa Marolt verlässt "Sturm der Liebe": "Eine Erfahrung fürs Leben"

Schauspielerin Larissa Marolt (26) feierte am Montag in "Sturm der Liebe" (wochentags, 15:10 Uhr, das Erste) ihre Serien-Traumhochzeit mit Viktor Saalfeld (gespielt von Sebastian Fischer). Am morgigen Donnerstag ist ihre Rolle, die Ärztin Alicia Lindbergh, dann zum letzten Mal in der erfolgreichen Telenovela zu sehen. Zeit, Bilanz zu ziehen! Das macht die gebürtige Kärntenerin mit einem lachenden und einem weinenden Auge im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news.