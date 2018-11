München - Markus Söder (CSU) will sich erneut zum bayerischen Ministerpräsidenten wählen lassen. Um 10.00 Uhr soll der Landtag dazu an diesem Dienstag zusammenkommen, im Anschluss will Söder eine erste Rede - aber keine Regierungserklärung - halten. Laut Verfassung hätte der Landtag spätestens am 12. November den Ministerpräsidenten bestimmen müssen.