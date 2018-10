Am 31. Oktober ist es soweit Heidi Klum: Alles Halloween!

Heidi Klum (45) und Halloween - das gehört zusammen wie Rheinland und Karneval. Doch für die deutsch-amerikanische Entertainerin geht es in dieser Jahreszeit nicht etwa nur darum, das Überraschungskostüm für ihre legendäre Halloween-Party in New York fertigzustellen - erste Hinweise darauf gab sie bereits im September. Auch privat ist alles auf Orange, Kürbis und Grusel eingestellt. Dabei ist sie laut ihrem Kommentar zu einem Instagram-Video, auch nicht die einzige in ihrem Haus, "die Halloween liebt". In dem Clip läuft eine als orangefarbener Dino verkleidete Person durchs Haus...