Am 22. Juli wird er fünf Jahre alt Prinz George bekommt eine eigene Münze zum Geburtstag

Prinz George ist das erste Kind von Prinz William (36) und Herzogin Kate (36). Er kam am 22. Juli 2013 im St. Mary's Hospital in London zur Welt und ist aktuell die Nummer drei in der britischen Thronfolge. Seine Schwester Charlotte (3) folgt auf Platz vier, Platz fünf nimmt ihr kleiner Bruder Louis ein, der im April 2018 das Licht der Welt erblickte.