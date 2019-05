Am 20. Juni in Paris Trauerfeier für Modezar: So sieht das Memorial für Karl Lagerfeld aus

Seit Dienstag ist nun klar: Lagerfeld bekommt eine Gedenkfeier. Und die hat es offenbar in sich. Das Magazin "WWD" berichtet, dass das Memorial in Paris stattfinden soll, gemeinsam organisiert von Chanel, Fendi und dem Label Karl Lagerfeld. Unter dem Titel "Karl For Ever" soll die Feier am 20. Juni im Grand Palais stattfinden, in dem Lagerfeld selbst immer wieder Shows für Chanel veranstaltete.