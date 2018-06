Zeitgleich spielt Bundesliga-Aufsteiger 1. FC Nürnberg beim SV Linx. Der FC Augsburg als dritter Erstligist aus dem Freistaat tritt am Sonntag (15.30 Uhr) beim TSV Steinbach an. Parallel dazu ist Jahn Regensburg bei der BSG Chemie Leipzig gefordert. Drittliga-Aufsteiger 1860 München hat am Sonntagabend (18.30 Uhr) Holstein Kiel zu Gast. Eröffnet wird die erste Pokalrunde am Freitag (20.45 Uhr) unter anderem in Schweinfurt, wo der FC Schalke 04 empfangen wird.