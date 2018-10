Am 18. Oktober geht es los "The Voice of Germany": Die Coaches bringen sich in Stellung

Auch wenn seine Kollegen bereits mehr Erfahrung auf dem heißen Stuhl bei "The Voice of Germany" haben, Michael Patrick Kelly (40) macht sich als Neuzugang keine Sorgen, abzuliefern. "Als Coach bei 'The Voice of Germany' bin ich zwar der Newcomer, und die anderen Coaches sind sicher schon eingespielt, aber als Musiker habe ich die meisten Jahre auf dem Buckel und schon auf der Bühne gestanden, als die anderen noch Blockflöte geübt haben", erklärt er kurz vor dem Start der achten Staffel am 18. Oktober.