Heuer ist alles anders, die Messe GmbH pausiert nämlich nicht ohne Grund: Der Bayerische Rundfunk kommt am 29. Juli mit seiner "BR-Radltour" in Landshut vorbei; und bringt selber sein großes Open-Air mit. Doch die Künstler spielen nicht in der Altstadt, sondern auf der ungleich größeren Ringelstecherwiese; nahe der Grieserwiese. Also da, wo während der Landshuter Hochzeit das Turnier stattfindet und die Tribünen stehen. Laut Stadt passen dort bei guter Planung 12 000 bis 15 000 Besucher aufs Gelände. Ein paar Landshuter dürften sich an das letzte Konzert an diesem Platz noch erinnern: 2010 spielten "Foreigner" im Rahmen der BR-Radltour bereits auf der Ringelstecherwiese.