Am Samstag ist Schröder mal wieder aufgetaucht – und war wieder zielstrebig unterwegs, dieses Mal in Richtung Augustiner-Zelt. In der Ratsboxe im Schottenhamel-Zelt marschierte er um 11.54 Uhr, kurz vor dem Anstich, mit seiner Frau Soyeon Schröder-Kim (im roten Dirndl) ein. Schröder würdigte die Parteifreunde keines Blickes, setzte sich mit seiner Frau zu den Polizeichefs Wilhelm Schmidbauer und Hubertus Andrä.