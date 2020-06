Altes Interview aufgetaucht Nach Rassismusvorwürfen: Wird der John-Wayne-Flughafen umbenannt?

Die Umbenennung soll im Zuge der Rassismusdebatte in den USA stattfinden. In dem Antrag der Demokraten heißt es weiter, dass in der Vergangenheit bereits mehrfach eine Umbenennung wegen der Ansichten des Western-Stars gefordert wurde. Die Demokraten beziehen sich im speziellen auf ein Interview von John Wayne (1907-1979), der für "Der Marshall" (1970) mit dem Oscar ausgezeichnet wurde. Demnach habe der Filmstar 1971 im Gespräch mit der US-Ausgabe des "Playboy" unter anderem erklärt, dass er an eine Überlegenheit der Weißen ("white supremacy") glaube.