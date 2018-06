Alternatives Wohnen "Hin und weg": Der Wagenpark muss weichen

Parallel zu den Bitten an die verschiedenen Referate machen sich die Bewohner auch selbst per Fahrrad auf die Suche nach Freiflächen – eine sehr zeitaufwendige und bisher erfolgsarme Methode. Auch die Frage, ob nach den Bauarbeiten eine Rückkehr möglich ist, ist bisher nicht so recht beantwortet. "Die Stadt schreibt sich doch auf die Fahnen, grün und vielfältig zu sein", sagt Baumhauer. Wie es weitergeht, wenn kein Standplatz gefunden wird, darüber herrscht Ratlosigkeit.