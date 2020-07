Alternative zu Kauf und Leasing Das Auto im Abo: So funktioniert die Langzeitmiete

Übrigens bieten langsam auch Hersteller ein Abo-Modell für ihre Fahrzeuge an, doch liegt das Angebot preislich meist weit über denen der Mietwagengesellschaften.

Wo liegen die Vorteile?

Ein sehr bedeutender Vorteil ist, dass sich Verbraucher nicht für ein festes Auto entscheiden und dieses kaufen müssen. Zudem entfallen auch die teils komplizierten Leasingregeln. Das Leasing ist auch an feste Laufzeiten und Pflichten gebunden, sodass vorab eine weitreichende Entscheidung getroffen werden muss. Bei einem Auto-Abo entfallen diese Problematiken:

• Freiraum – je nach Abo und Anbieter können Fahrer während des Abos die Fahrzeuge wechseln, wann immer sie es möchten. Mitunter erhöht sich allerdings die Rate, wenn statt Kleinwagen ein Kleinbus genutzt wird. Da dieser aber auch nur für das Urlaubswochenende an der See gefahren werden und schließlich wieder gegen den Kleinwagen getauscht werden kann, entstehen keine großartigen Kosten.

• Sicherheit – je nach Wohnort und Nachfrage kann es beim Carsharing zu Unsicherheiten kommen. Hin und wieder ist kein freies Auto verfügbar, obwohl ein wichtiger Termin ansteht, Autos stehen teils weit vom Wohnhaus entfernt und gewünschte Modelle sind nicht frei oder vorhanden.

• Variable Laufzeiten – die Laufzeiten können sehr kurz und variabel gewählt werden. Ein Beispiel: Der Sommer wird bei der Familie auf dem Land verbracht, es sind allerdings auch Ausflüge geplant. Eine gute Verkehrsanbindung gibt es nicht. Nun ist ein Auto essenziell – aber was, wenn man selbst mitten in der Großstadt lebt und ein Auto gar nicht benötigt? Der Anbieter „finn.auto“ bietet zum Beispiel Laufzeiten von einem bis zwölf Monaten an.

• Unbeschwertheit – beim Abo-Auto müssen sich Fahrer um nichts mehr kümmern. Der Anbieter stellt sicher, dass Inspektionen und Wartungen durchgeführt werden, der Fahrer braucht nur noch zum Tanken und zwischendurch zur Waschanlage.

Natürlich eignet sich diese Variante nicht für jeden. Wer liebend gerne seinen Wagen tunt oder besonders ausstattet, der benötigt ein eigenes Fahrzeug. Ebenso kann sich das Abo-Modell für Vielfahrer nicht eignen, da manche Verträge festschreiben, wie viele Kilometer monatlich höchstens gefahren werden dürfen. Pendler könnten diesbezüglich das Nachsehen haben.

Für wen lohnen sich Abo-Autos?

Das Auto im Abo schließt praktisch die Lücke zwischen Carsharing/Kurzzeitmiete und Kauf/Leasing. Es ist für alle da, denen die Einschränkungen des Carsharings zu groß sind, die aber auch nicht ein eigenes Auto kaufen oder leasen möchten. Allgemein können diese Modelle lohnenswert sein, wenn alltägliche Auto-Angelegenheiten einfach aus der Hand gegeben werden sollen:

• Wartung/Reparatur/Reifen – der Vermieter kümmert sich um diese Punkte. Fahrer müssen also nicht länger selbst für einen Termin in der Werkstatt sorgen oder neue Reifen sicherstellen, diese Leistung gehört zum Abo mit dazu.

• Test – kürzere Abo-Perioden eignen sich auch, um Fahrzeuge mit anderen Antriebsarten im Alltag zu testen. Wie kommt man selbst mit einem E-Fahrzeug oder einem Hybrid zurecht? Funktioniert das Fahrzeug für mich persönlich im Alltag?

• Kein Aufwand – Mieter brauchen sich nicht um den Verkauf ihres Fahrzeugs zu kümmern, wenn sie ein anderes Modell haben wollen. Zugleich kommen auch keine zusätzlichen Gebühren am Ende der Laufzeit hinzu, wie es beim Leasing oft der Fall ist.

Generell muss jeder für sich entscheiden, ob eine Langzeitmiete des Wagens etwas für einen selbst ist. Vielfahrer und Autoliebhaber kommen wohl weniger auf ihre Kosten. Zudem sollten immer verschiedene Lösungen betrachtet und miteinander verglichen werden.

Wichtig ist auch beim Auto-Abo, unbedingt den Vertrag genau zu studieren und das Kleingedruckte zu lesen. Gibt es Kilometerbegrenzungen? Fallen weitere Kosten an, die nicht von der Abogebühr abgedeckt werden?

Fazit – eine interessante Lösung

Das Auto-Abo schließt die Lücke zwischen Mietwagen/Carsharing und dem Leasing/Kauf. Je nach gewähltem Fahrzeug und Anbieter ist das Abo durchaus günstig, wenn bedacht wird, dass der Fahrer nicht für Wartungen und Inspektionen aufkommen muss. Dies ist bei Leasingverträgen oft ein erheblicher Kostenpunkt. Auch die flexible Laufzeit hat ihre Vorteile. Natürlich eignet sich ein Auto per Abo nicht für jeden Verbraucher. Vielfahrer sind meist mit einem eigenen Fahrzeug besser bedient und ob ein Auto-Abo allzu sinnvoll ist, wenn ein langhaariger Hund bei Wind und Wetter transportiert oder der Fahrer nach dem Stallbesuch im gemieteten Auto nach Hause fährt, ist ebenfalls zweifelhaft. Doch für viele andere Menschen kann sich das Prinzip lohnen.

Die Recherche und Erstellung des Textes wurden durch einen externen Redakteur vorgenommen und stammen nicht aus der eigenen Redaktion.