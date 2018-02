Die Paketposthalle an der Arnulfstraße soll dabei die besten Chancen haben. Sie liegt unmittelbar an der Tram-Haltestelle Briefzentrum der Linien 17 und 18 sowie wenige Meter von der Stammstrecken-Haltestelle Hirschgarten entfernt. So wären auch autolose Münchner jederzeit in der Lage Zeit (und Geld) in der Markthalle des Schweden-Möbelhauses zu lassen. Zudem ist das einstige Bauwunder (ehemals größte freitragende Betonfertigteilhalle der Welt) ganz schön in die Jahre gekommen. Nachdem sich sowohl der Plan, auf dem Gelände stattdessen den neuen Konzertsaal zu errichten, als auch Ausweichpläne für den Gasteig zerschlugen, sucht die Post nun eine neue Verwendung für ihr riesiges Areal.