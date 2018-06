Alte Matthäuskirche Die Kirche, die die Nazis abrissen

Nun also kam der 13. Juni 1938, nur vier Tage, nachdem Pfarrer Plesch seiner Tochter vom geplanten Abriss berichtet hatte. 1600 Gläubige drängten sich in der Kirche. "Am Abend war der große Gottesdienst für die Gesamtkirchengemeinde", so steht es im Tagebuch von Elisabeth Mutz, "Pfarrer Loy hat gepredigt, ganz am Ende sind ihm die Tränen gekommen. Ich selbst habe auch geweint, am Ende wurden die Kerzen ausgeblasen. Loy wurde die Altarbibel überreicht, die Gemeinde sang noch einige Lieder, dann bin ich gegangen." Vor der Kirche wartete schon die Abrissfirma. "Als das letzte Mal die Orgel gespielt hat", sagt Mutz in ihrem Wohnzimmer, "das war sehr ans Herz gehend."