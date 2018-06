Alte Liebe rostet nicht Gigi Hadid: Liebes-Comeback mit Zayn Malik!

Mitte März schockte das Beziehungsende von Gigi Hadid (23) und Zayn Malik (25, "Let Me") die Fans des Traumpaares. Doch bereits Ende April wurden die beiden wieder knutschend in New York gesichtet. Über einen Monat später scheint die Liebe wieder vollends entflammt zu sein: Denn der aufmerksame Beobachter konnte in Gigis Instagram-Story einen Blick auf Zayn erhaschen.