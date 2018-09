Stadt München möchte auf dem Gelände eine Schule bauen

Das Referat für Bildung und Sport will dort gerne eine Schule bauen, so wie es auch im Bebauungsplan ("Bebauung für den Erziehungsbereich") vorgesehen ist. Das bestätigte ein Sprecher der AZ auf Nachfrage. Der Landkreis wiederum hatte seit dem Abriss ebenfalls immer wieder über eine Weiternutzung des Geländes nachgedacht. Auch ein eventueller Umzug des Landratsamts (derzeit in der Au) nach Berg am Laim war im Gespräch.