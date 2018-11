Wenn Judith Holofernes und ihre Band ihr Konzert in der Alten Kongresshalle mit "Freude schöner Götterfunken" beginnen, ist das zwar als Zitat reichlich abgehangen, aber die diebische Sängerin hat nicht nur den Text geschickt dem Kleinfamiliären anverwandelt – "Freude schöner Götterfunken, Tochter, mach‘ dein Physikum. Wir betreten feuertrunken Eigenheim, oh Eigentum!" –, sondern lässt den guten alten Beethoven auch dank Bass, Beats, Gitarre und Mehrfachgesang gekonnt in den guten alten Indie-Pop gleiten. An nichts oder alles "oder an die Freude" sollte man sein Herz hängen, was vage klingt, doch zumindest die Reimkunst der Bardin aus Berlin ist weiterhin eine sichere Bank.