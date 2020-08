München - Wenn es sein musste, brachte sich Herbert Wendling durchaus auch mal in Lebensgefahr. Auf der Autobahn, so erzählt es sein Enkel Gerhard Grabsdorf, habe er auch einmal angehalten und sei ausgestiegen. Weil ihn ein Motiv so überzeugt habe, da konnte der Fotograf einfach nicht anders.